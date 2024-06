A- A+

Ucrânia Bombardeios russos no sul e leste da Ucrânia deixam 11 mortos Dez pessoas ficaram feridas e vários prédios, principalmente residenciais, foram danificados

O bombardeio russo em uma cidade na região de Zaporizhzhya, no sul da Ucrânia, e em vilarejos na província oriental de Donetsk deixou 11 pessoas mortas neste sábado (29), disseram autoridades ucranianas.

Após os ataques, o presidente Volodimir Zelensky pediu aos aliados ocidentais que "acelerem" a entrega de armas ao país, que enfrenta uma invasão russa desde fevereiro de 2022.

"Qualquer atraso na tomada de decisões nesta guerra significa perda de vidas humanas", declarou Zelensky, pedindo a entrega de armas para "destruir os lançadores de mísseis russos".

"Os russos atacaram a cidade de Vilniansk" na província de Zaporizhzhya e "o inimigo matou sete pessoas. Dois dos mortos são crianças", disse Ivan Fedorov, o governador da província, nas redes sociais.

Além disso, dez pessoas ficaram feridas e vários prédios, principalmente residenciais, foram danificados, acrescentou.

Vilniansk fica a 29 quilômetros a nordeste de Zaporizhzhya, a principal cidade da província de mesmo nome controlada pela Ucrânia.

A Rússia reivindicou a anexação da província de Zaporizhzhya em setembro de 2022, mas, embora ocupe grandes áreas, não a controla totalmente.

As forças russas já atacaram Zaporizhzhya e cidades vizinhas várias vezes desde o início da guerra, mas nas últimas semanas se concentraram principalmente na frente oriental e na província de Kharkiv, no nordeste do país.

As autoridades ucranianas também informaram que o bombardeio russo em vilarejos na linha de frente oriental na região de Donetsk deixou quatro mortos.

"No [vilarejo de] Zarichne, os russos mataram três pessoas", disse o governador ucraniano da província, Vadim Filashkin, nas mídias sociais.

Mais tarde, o procurador-geral da Ucrânia anunciou que um morador da cidade fronteiriça de Niu-York "também sofreu ferimentos fatais".

Niu-York tem sido alvo de ataques desde meados de junho, à medida que as forças russas avançam em direção à cidade de Toretsk, perto de onde Moscou afirmou neste sábado ter tomado outra cidade.

"Graças a operações bem-sucedidas, unidades do grupo central de tropas libertaram a cidade de Shumi", disse o Ministério da Defesa russo.

Outro bombardeio na cidade de Dnipro, ao norte de Zaporizhzhya, matou uma mulher de 76 anos na sexta-feira e feriu 13 pessoas, incluindo um bebê e uma mulher grávida, anunciou a polícia ucraniana neste sábado.

Na Rússia, cinco pessoas foram mortas neste sábado em um bombardeio de drones ucranianos no povoado de Gorodishche, perto da fronteira, disse o governador de Kursk, Alexei Smirnov.

A Ucrânia intensificou seus ataques ao território russo este ano, tendo como alvo instalações de energia, que, segundo ela, abastecem os militares, e cidades do outro lado da fronteira.





