guerra na ucrânia Bombardeios seguem na cidade ucraniana de Bakhmut, apesar do cessar-fogo Disparos de ambos os lados foram ouvidos após o início teórico do cessar-fogo

Os bombardeios de artilharia continuavam nesta sexta-feira (6) em ambos os lados do "front" em Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia, apesar da entrada em vigor de uma trégua unilateral previamente anunciada por Moscou — constataram jornalistas da AFP.

Disparos de ambos os lados foram ouvidos após o início teórico do cessar-fogo às 9h GMT (6h no horário de Brasília) nesta cidade com ruas em grande parte destruídas e desertas, embora sua intensidade tenha sido menor do que nos dias anteriores, segundo a AFP.

