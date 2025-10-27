A- A+

Estados Unidos Bombardeiros americanos B-1B sobrevoam litoral venezuelano, segundo rastreador de voos Washington ainda não apresentou evidências de que as embarcações venezuelanas estavam sendo utilizadas para o contrabando de drogas

Dois bombardeiros B-1B sobrevoaram o Mar do Caribe em frente ao litoral da Venezuela nesta segunda-feira (27), segundo dados de acompanhamento de voos, na terceira demonstração de força deste tipo envolvendo aviões militares americanos nas últimas semanas.

O voo dos bombardeiros supersônicos de longo alcance acontece enquanto Washington realiza uma campanha militar contra supostos traficantes de drogas na região, enviando forças que geraram temores em Caracas de que uma mudança de regime no país sul-americano é o objetivo final das operações.

Dados do site Flightradar 24 mostram que os dois bombardeiros -- que decolaram de uma base aérea no estado de Dakota do Norte nos Estados Unidos -- voaram paralelamente à costa venezuelana antes de desaparecerem da vista.

Esses voos ocorrem depois que outro bombardeiro B-1B voou perto da costa venezuelana na semana passada, e outros B-52 fizeram o mesmo na semana anterior.

Os Estados Unidos também ordenaram ao grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford que se dirija à América Latina, posicionou dez aviões de combate furtivos F-35 em Porto Rico e tem atualmente sete embarcações da Marinha na Caribe como parte do que chama de esforços de combate ao tráfico de drogas.

Washington realizou pelo menos dez ataques contra embarcações que supostamente transportavam drogas -- nove lanchas e um semissubmersível -- desde setembro, que deixaram pelo menos 43 mortos, segundo um levantamento da AFP baseado em números do governo dos Estados Unidos.

Contudo, Washington ainda não apresentou evidências de que essas embarcações estavam sendo utilizadas para o contrabando de drogas.

As tensões regionais escalaram como resultado da campanha e do destacamento militar que a acompanha. A Venezuela acusa os Estados Unidos de quererem derrubar o presidente Nicolás Maduro, que, por sua vez, acusou Washington de tentar "fabricar uma guerra".

