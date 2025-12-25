Qui, 25 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Noruega e Barents

Bombardeiros russos efetuaram voo 'planejado' ao norte da Escandinávia

Governo russo não divulgou a data dos voos do modelo Tu-95, capaz de transportar armas nucleares

Reportar Erro
Governo russo realizou bombardeios sobre os mares da Noruega e de BarentsGoverno russo realizou bombardeios sobre os mares da Noruega e de Barents - Foto: Gavriil Grigorov/POOL/AFP

Bombardeiros estratégicos russos efetuaram um voo "planejado" sobre os mares da Noruega e de Barents, no Ártico, o que levou "aviões de combate de países estrangeiros" a escoltá-los, informou nesta quinta-feira (25) o Ministério da Defesa de Moscou.

O governo russo não divulgou a data dos voos do modelo Tu-95, capaz de transportar armas nucleares, nem os países que mobilizaram seus caças.

"Os bombardeiros estratégicos Tu-95MS (...) das Forças Aeroespaciais Russas realizaram um voo planejado no espaço aéreo sobre as águas internacionais do mar de Barents e do mar da Noruega", ao norte da Escandinávia e ao noroeste da Rússia, indicou o ministério, que citou uma operação de mais de sete horas.

Leia também

• Líder norte-coreano visita fábrica de submarinos de propulsão nuclear

• Apoiado por Trump, conservador Nasry Asfura é eleito presidente de Honduras

• Zelensky revela novo plano dos EUA para Ucrânia, mas dúvidas persistem

"Em algumas etapas, os bombardeiros estratégicos foram acompanhados por aviões de combate de países estrangeiros", acrescentou.

A pasta afirmou que esse tipo de voo acontece com frequência em muitas regiões do mundo e é conduzido em conformidade com o direito internacional.

Em meados de dezembro, Coreia do Sul e Japão criticaram o voo de aeronaves militares russas e chinesas nas proximidades de seus territórios, o que motivou os dois países a mobilizar aviões de combate.

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter