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Crime Suspeito é preso após morte de bombeira em Camaragibe; corpo foi achado parcialmente carbonizado Caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte da Polícia Civil de Pernambuco como homicídio consumado

Uma bombeira civil de 30 anos foi encontrada morta com golpes de faca na tarde dessa terça-feira (4) no bairro dos Estados, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ela foi encontrada dentro da casa onde morava com o corpo parcialmente carbonizado.



A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil. Após a realização de perícia, o corpo da mulher foi levado até o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.



Segundo a PCPE, um homem de 63 anos, que é considerado suspeito do crime, foi preso em flagrante por meio da 10ª Delegacia de Homicídios de São Lourenço da Mata, também na RMR.

"Ele foi autuado pelo crime de feminicídio e foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça", disse nota enviada pela corporação.

O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte como uma ocorrência de homicídio consumado.



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