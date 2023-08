A- A+

RIO DE JANEIRO Bombeira civil é presa em shopping no RJ acusada de torturar filhas, de 1 e 8 anos Em depoimento, mãe dela afirmou achar que a filha dopava as crianças "para ter paz"

Uma bombeira civil, de 29 anos, foi presa, nesta quinta-feira, por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (Deam-NI) num shopping em naquele município da Baixada Fluminense, acusada de tortura e abandono de incapaz contra as próprias filhas, de 1 e 8 anos. Contra a suspeita havia um mandado de prisão temporária em aberto.

A investigação começou em janeiro, após vizinhos denunciarem a mulher por deixar as crianças sozinhas em casa. Na ocasião, elas meninas foram à Deam-NI com representantes do Conselho Tutelar. Segundo a delegada Mônica Areal, elas tinham manchas roxas e outras lesões mais antigas pelo corpo e foram entregues aos pais.

Com a continuidade da investigação, os policiais descobriram que a bombeira civil batia constantemente nas filhas e as ameaçava, causando sofrimento físico e mental. De acordo com Mônica Areal, a acusada comprava lanches e comia na frente das crianças enquanto as deixava com fome. Ela ainda deixava a menina de 8 anos cuidado sozinha da caçula por longos períodos, afirmou a delegada.



Os agentes da Deam-NI localizaram um registro de lesão corporal de 2018 da bombeira contra a filha mais velha, na época em que ela tinha 3 anos.

