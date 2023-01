A- A+

acidente Bombeiro diz que vítimas de acidente com 4 mortos em MG ficaram "encarceradas" no ônibus Atletas e dirigentes do Esporte Clube Vila Maria Helena voltavam de torneio em Ubaporanga; veículo caiu de uma ponte no Rio Angu, em Além Paraíba

O comandante do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros, de Além Paraíba (MG), disse que as vítimas de um acidente de ônibus, na BR-116, ficaram "encarceradas" no fundo do veículo. O tenente Guilherme Cantelle explicou que foi preciso usar um equipamento chamado desencarcerador para remover as ferragens e poltronas e, assim, alcançar os atletas e dirigentes do Esporte Clube Vila Maria Helena. O grupo voltava para Duque de Caxias (RJ) depois de disputar um torneio de futebol em Ubaporanga (MG). A tragédia deixou ao menos quatro mortos.

O acidente aconteceu por volta de 1h, nesta madrugada. A corporação chegou ao local minutos depois. O ônibus caiu nas margens do Rio Angu. De acordo com Cantelle, em entrevista à Rádio Juventude FM, o trabalho dos bombeiros "foi primariamente acessar o ônibus". Os militares contaram com a ajuda de um guincho para erguer o veículo e facilitar os trabalhos. Eles tiveram que retirar as poltronas que impediam o acesso às vítimas.

Cantelle confirmou que o time do Esporte Clube Vila Maria Helena era transportado no veículo. Quatro mortes foram confirmadas no próprio local do acidente. Ao todo, 24 vítimas foram transferidas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. E outras cinco foram levadas para a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina (MG).

Time venceu torneio

O Esporte Clube Vila Maria Helena , time de futebol do Rio de Janeiro que se envolveu em um acidente com quatro mortos em Minas Gerais, foi campeão e vice-campeão da competição de categorias de base que disputava, neste domingo, na cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. A equipe de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, saiu vencedora do torneio com a equipe sub 18, e ficou em segundo lugar com a sub 16.

O organizador do evento, José Geraldo Cassiano, de 41 anos, contou ao GLOBO que a competição é uma espécie de revelação de jovens atletas, e atrai muitas pessoas. Com clubes do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, o campeonato chama a atenção de vários "olheiros" da região em busca de novos talentos do futebol.

A tragédia se deu na madrugada desta segunda-feira, quando os atletas voltavam da disputa. O acidente aconteceu no município de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, que faz divisa com o estado do Rio. O ônibus levava os atletas adolescentes de volta para Duque de Caxias, quando caiu de uma ponte na BR-116. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento, há informações de um adulto e três adolescentes mortos, além de 29 feridos.

As identidades das vítimas não foram divulgadas pelas autoridades até a publicação desta reportagem. O veículo que seguia viagem com 33 pessoas a bordo tombou sobre o rio Angu, por volta de 1h. Com o impacto da queda, ele virou e parou de cabeça para baixo, próximo a um riacho localizado às margens do rio.

Estavam no automóvel o condutor, quatro membros da comissão técnica e 28 jogadores, todos menores de idade. Ainda não se sabe a causa do acidente. Segundo informou o jornal O Tempo, o ônibus perdeu o controle em uma reta e capotou, caindo de uma altura de 10 metros. Também de acordo com o veículo, a empresa responsável pelo transporte é a LG Transportes e Turismo.

Além dos bombeiros de Além Paraíba, militares de Juiz de Fora, Leopoldina e Cataguases também foram acionados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a ocorrência segue em andamento, e que não há dados sobre o veículo envolvido na queda. Segundo os policiais, o local do acidente não tem sinal de telefone.

