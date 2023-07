A- A+

RIO DE JANEIRO Bombeiro que atirou em atendente do McDonald's é condenado a 12 anos de prisão Paulo César de Souza Albuquerque também deverá indenizar a vítima por danos morais no valor de R$ 100 mil

O sargento do Corpo de Bombeiros Paulo César de Souza Albuquerque foi condenado a 12 anos de prisão por atirar no atendente de lanchonete Mateus Domingues Carvalho em maio do ano passado. A decisão é do 4º Tribunal do Júri do Rio. Além da pena, o militar também deverá indenizar a vítima em R$ 100 mil por danos morais.

Segundo as investigações, o bombeiro atirou contra o atendente após uma discussão motivada por um cupom de desconto de R$ 4. O crime aconteceu numa unidade do McDonald's da Taquara, na Zona Oeste do Rio. Paulo foi condenado por tentativa de homicídio.

Na sentença, o juiz Gustavo Kalil destaca que a vítima toma remédio para dormir, além de ter perdido um rim e parte do intestino. Mateus também disse andar mancando e afirmou, em juízo, realizar fisioterapia em decorrência da lesão provocada na coluna.

Após o crime, o atendente foi aposentado por invalidez, e sua mãe precisou largar o trabalho para cuidar dele, o que diminuiu a renda da família. Além disso, Mateus, que juntava dinheiro para a faculdade de veterinária, não pode mais realizar o curso, já que precisou parar sua vida devido ao tratamento.





“Um jovem de então 21 (vinte e um) anos que estava trabalhando com atendente no período da noite. A fala da vítima é compatível com a prova técnica, tanto que o laudo de exame de fls. 1387/1390 atestou debilidade permanente nas funções renal e digestória, além de deformidade permanente. São consequências gravíssimas e sérias”, disse o magistrado.,

Relembre o caso

Após a alta médica, o atendente continuou em tratamento em casa. O rapaz precisou também de uma bolsa de colostomia devido aos ferimentos no intestino. Após o crime, Mateus perdeu o rim esquerdo e chegou a fazer um exame para identificar possíveis lesões por estilhaços de bala que ficaram alojados em seu corpo. O projétil disparado pelo sargento fraturou um dos ossos da coluna da vítima, o que chegou a preocupar os médicos com relação à perda de movimentos nas pernas. O risco foi descartado posteriormente.

Segundo testemunhas, a briga foi devido a um cupom de desconto. Imagens de câmeras de segurança mostram o bombeiro e o atendente conversando inicialmente. Mateus, sentado de dentro da loja, fala com o bombeiro que está em pé, do outro lado da janela. De repente, Paulo César abre o que parece ser uma porta e, passa o braço pela janela e dá um tapa no atendente, que revida. O bombeiro então dá a volta e entra na loja, com a arma na mão, como mostra a câmera. O vídeo mostra Mateus caindo no chão e sendo socorrido por colegas. Enquanto isso, o atirador sai caminhando calmamente ao lado de uma mulher e um homem que havia entrado atrás dele.

O bombeiro se apresentou na delegacia que investiga o caso. Na ocasião, o advogado dele, Sandro Figueiredo, argumentou que as imagens não mostravam claramente o seu cliente atirando no atendente. Posteriormente, admitiu que o bombeiro atirou, mas alegou que o disparo foi “acidental”.

