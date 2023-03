A- A+

Agreste Pessoas saqueiam caminhão que tombou e deixou um morto em Pernambuco. Bombeiro reage: "Isso é roubo" Motorista do caminhão perdeu o controle. Ele morreu no local

A cena de um bombeiro reclamando com pessoas que saqueiam parte de uma carga de sapatos em Panelas, no Agreste de Pernambuco, chamou atenção nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o profissional afirmando aos saquadores que "isso é roubo".

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na tarde da última terça-feira (21), no quilômetro 119 da BR-104.

O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou. Sozinho no veículo, ele morreu no local.

Populares começaram a saquear a carga de sapatos antes da chegada dos bombeiros ao local. Em tom irritado, um dos bombeiros que participa do resgate reclama do roubo:

"Vocês ficam falando da política. Ladrões somos nós, rapaz. Isso é roubo, vocês não estão entendendo não, é? O cara aqui, o pai de família ali, morto. Vocês não estão nem aí, roubando aqui a carga"

Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados para darem início aos trabalhos de perícia e remoção do corpo do caminhoneiro do local.

Carga ficou espalhada no local após o caminhão tombar | Foto: Divulgação/PRF

