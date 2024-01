A- A+

Um bombeiro socorreu um recém-nascido engasgado em condomínio no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã do domingo (21).





Bombeiro salva recém-nascido engasgado em condomínio de Candeias; veja vídeo - https://t.co/juZySeouEx pic.twitter.com/wfOXJvGXRH — Folha de Pernambuco (@folhape) January 22, 2024

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o major Eduardo Lopes, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), realizou os primeiros socorros ao bebê dentro de um elevador do Edifício Cyro Vidal.

O caso ocorreu por volta das 7h da manhã, no momento em que o bombeiro descia para um momento de lazer com seu filho. A família tinha acabado de solicitar elevador em busca de socorro.

Segundo o major Lopes, o momento se tornou especial por se tratar de uma criança recém-nascida com 24 dias de vida.

“Já passei por algumas situações ao longo dos 16 anos de bombeiro, mas essa foi mais que especial, por se tratar de um recém-nascido de 24 dias de vida”, afirmou o bombeiro.

O que diz a CBMPE

De acordo com a corporação, a prontidão, a habilidade e os conhecimentos das técnicas podem transformar qualquer pessoa em um herói.

"O conhecimento das técnicas pode transformar qualquer pessoa em um herói real, capaz de agir eficazmente em momentos cruciais para preservar vidas", disse o Corpo de Bombeiros. "Aprender a técnica de desengasgo em recém-nascidos é crucial. Ser capaz de agir corretamente em situações de emergência pode significar a diferença entre a vida e a morte para um bebê. Ao dominar essa habilidade, você se torna a pessoa certa, no momento certo, para garantir a segurança e o bem-estar das crianças em situações críticas", concluiu a corporação.

