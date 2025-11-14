A- A+

LUTO Bombeiro tem mal súbito e morre durante curso de mergulho no Recife CBMPE lamenta o falecimento do Cabo Danilo Firmino da Silva, militar lotado no 2º Grupamento de Bombeiros (GB) de Caruaru, Agreste do estado

O bombeiro militar de Pernambuco Danilo Firmino da Silva teve um mal súbito e morreu durante o 15° Curso de Mergulho Autônomo (CMAut), no Recife. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (14) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que lamentou o falecimento do cabo.



O militar era lotado no 2º Grupamento de Bombeiros (GB) de Caruaru, no Agreste do estado. O mal súbito ocorreu em "uma das etapas do curso", como informou o CBMPE. Não foi esclarecido, no entanto, se isso teria sido durante um mergulho.



A corporação afirmou ainda que o bombeiro foi "imediatamente socorrido pelas equipes de prevenção e instrutores presentes no local".

Os bombeiros também destacaram que as circunstâncias do mal súbito e do falecimento "serão analisadas por meio de protocolos internos de investigação".

"O CBMPE esclarece que todos os participantes do curso são submetidos preliminarmente a rigorosos exames físicos e médicos, conforme o protocolo padrão", afirmou.



Após os primeiros socorros, o cabo Firmino foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado, Zona Oeste do Recife. De lá, devido à gravidade do seu quadro, foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital pernambucana.

No HR, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico de emergência. "Infelizmente, apesar do rápido socorro e de todos os esforços da equipe médica, o cabo Danilo Firmino da Silva não resistiu e veio a óbito", lamentou o CBMPE.

Não foram informados data e horário do sepultamento do militar. O Corpo de Bombeiros reforçou que irá prestar "todo o apoio necessário e irrestrito à família do cabo Firmino, assegurando o acompanhamento, suporte e o cuidado que a situação exige".

