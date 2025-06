Bombeiros não localizam vítima de possível afogamento no Pina e retomará buscas neste sábado (7)

A- A+

O Corpo de Bombeiros informou, no início da noite desta sexta-feira (6), que as buscas no mar da praia do Pina, na Zona Sul do Recife, foram encerradas e serão retomadas no sábado (7).

A corporação foi acionada, ainda pela manhã, para averiguar uma ocorrência de "possível afogamento". Por meio de nota, foi informado que a vítima não foi localizada.

As equipes que atuaram na procura contaram com o apoio de uma aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Os Bombeiros não deram mais detalhes sobre a ocorrência.

