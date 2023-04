Bombeiros ainda apagam focos de incêndio na loja Tropical; 600 mil litros de água já foram usados

A- A+

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) ainda está em operação para apagar totalmente o fogo que atingiu a loja Tropical na tarde desta sexta-feira (14), no bairro da Boa Vista.

Até o momento, mais de 600 mil litros de água foram utilizados. Um helicóptero da Secretaria de Defesa Social também participou do combate, retirando água do Rio Capibaribe e despejando no local.

Com a maior parte das chamas contidas, a corporação agora trabalha revirando escombros e apagando pequenos focos em meio ao estoque.

A entrada da loja, na Rua Imperatriz, está sendo bloqueada com uma fita de isolamento. Há uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) supervisionando.

Veja também

LANÇAMENTO SpaceX tentará lançar o foguete mais poderoso da história na segunda-feira; vídeo mostra nave