Bombeiros apagam incêndio em apartamento em Candeias; porquinho-da-índia é salvo

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) apagaram, na tarde desta terça-feira (21), um incêndio em um apartamento do Edifício Lord Victor, localizado na rua Leão Diniz de Souza, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Não houve vítimas. Apenas um porquinho-da-índia estava no local. O animal foi resgatado em segurança pelos Bombeiros.

De acordo com a corporação, o fogo foi iniciado em um dos quartos do apartamento, localizado no sétimo andar.

Por conta do calor ocasionado pelas chamas e também pela possibilidade de problemas estruturais, a Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes e a Coordenadoria de Defesa Covil do Estado de Pernambuco (Codecipe) foram acionadas para realizar vistorias no edifício.

Um dos responsáveis pela contenção das chamas, o tenente Renato de Lima detalhou o que encontrou ao chegar no apartamento.

“O fogo estava concentrado no quarto. As portas estavam abertas por moradores que tentaram debelar o fogo, mas sem êxito. Nós fizemos um combate inicial com extintores, até estabelecermos as mangueiras. Após isso, extinguimos o fogo”, iniciou.

O bombeiro listou alguns danos estruturarias ocasionados pelo fogo. A causa, segundo ele, ainda não pôde ser apontada.

“A temperatura chegou a danificar todo o apartamento. A perda material é praticamente total. Na sala, alguns equipamentos mais suscetíveis à temperatura foram danificados, o reboco chegou a cair da parede e no quarto também foi tudo queimado. Não dá para nem se ter uma ideia do que possa ter causado o incêndio, de tão danificado que ficou”, complementa.

