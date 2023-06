A- A+

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram acionadas para apagar um incêndio no Colégio Maria Tereza, localizado na rua Barão de Souza Leão, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Três pessoas precisaram ser levadas até o Hospital Geral de Prazeres, por conta da inalação da fumaça. As chamas se iniciaram na biblioteca, por volta das 14h desta terça-feira (13).

De acordo com os bombeiros, as vítimas tinham 35, 50 e 54 anos e foram encontradas "conscientes, orientadas e sem lesões aparentes". Os nomes não foram divulgados pela corporação, que garantiu já ter controlado o fogo no local.

A causa do incêndio ainda é desconhecida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado. Foram deslocadas até o local equipes do Samu Recife e motolâncias.

A reportagem da Folha de Pernambuco tentou contato com os canais de comunicação do Colégio Maria Tereza, mas não conseguiu respostas até a veiculação desta matéria. O espaço permanece aberto.

