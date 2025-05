A- A+

Incêndio Bombeiros atendem chamado de incêndio nas imediações do Mercado de São José Viatura já está no local e, até o momento, não há registro de vítimas; endereço exato da ocorrência ainda será confirmado

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta sexta-feira (16) para atender a um chamado de incêndio nas proximidades do Mercado de São José, no centro do Recife. Uma viatura já está no local e, até o momento, não há informações sobre vítimas.

Segundo os bombeiros, o endereço inicial apontava para o mercado, mas o incêndio está acontecendo na Rua das Calçadas, no bairro de São José, ao lado da Basílica da Penha, Zona Central do Recife.

Informações preliminares indicam que o fogo teria começado em uma loja de venda de artigos eletrônicos e capas de celular, e estaria se alastrando para um imóvel vizinho.

Matéria em atualização.

