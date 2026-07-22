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Tragédia

Bombeiros avançam no combate ao grande incêndio ao norte de Madri

"Encaramos uma situação com uma perspectiva mais otimista, mas também com muita cautela", disse García-Page, que destaca um destaque "histórico" de bombeiros e recursos terrestres e aéreos para combater as chamas

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Esta foto divulgada em 21 de julho de 2026 pela Unidade Militar de Emergências (UME) da Espanha mostra os membros combatendo um incêndio florestal na região de La Mierla, perto de Guadalajara, a cerca de 100 quilômetros ao norte de MadriEsta foto divulgada em 21 de julho de 2026 pela Unidade Militar de Emergências (UME) da Espanha mostra os membros combatendo um incêndio florestal na região de La Mierla, perto de Guadalajara, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Madri - Foto: Divulgação / UME / AFP

Os bombeiros que combatem um incêndio florestal devastador, que já consumiu 32 mil hectares 100 km ao norte de Madri e forçaram a evacuação de mais de mil pessoas, avançaram no seu controle nesta quarta-feira (22), embora as autoridades tenham pedido “extrema cautela”.

 

O incêndio, que começou na quinta-feira passada (16) na província de Guadalajara e é considerado "o mais complexo" da história recente da Espanha, preocupa as autoridades porque continua queimando de forma descontrolada enquanto o país enfrenta mais uma onda de calor, o que cria as condições ideais para alimentos como chamas.

“Estamos em uma fase de estabilização” do incêndio e “esperamos que amanhã (quinta-feira) possamos declará-lo estabilizado”, disse o presidente da região de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ele visitou a área nesta quarta-feira (22) acompanhado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

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“Encaramos uma situação com uma perspectiva mais otimista, mas também com muita cautela”, disse García-Page, que destaca um destaque “histórico” de bombeiros e recursos terrestres e aéreos para combater as chamas, o que levou ao deslocamento preventivo de cerca de 1.200 pessoas de 40 municípios.

Com a melhora da situação, García-Page afirmou que algumas pessoas estão sendo autorizadas a devolver para suas casas.

Segundo as autoridades, este incêndio é complexo porque começou em uma área praticamente desabitada e árida, com abundantes paisagens rasteiras, o que facilitou sua rápida propagação.

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