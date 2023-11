A- A+

PERNAMBUCO Bombeiros buscam jovem desaparecido na praia de Suape, no Cabo Amigos informam que o jovem entrou no mar e não voltou mais à superfície

Um jovem de 22 anos, identificado como Vitor, está desaparecido após entrar no mar da Praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco, no início da tarde de quarta-feira (15), por volta das 12h10. Os Bombeiros encerraram as buscas no final da tarde e retomaram na manhã desta quinta-feira (16).

De acordo com os bombeiros, foram enviadas na tarde de quarta-feira quatro viaturas para atender ao chamado. "As equipes realizaram várias buscas e não localizaram a vítima desaparecida", informou a corporação.

As buscas foram suspensas no final da tarde de quarta-feira por conta das fortes correntezas no local.

Segundo a página Acontece no Cabo, amigos do jovem relataram que ele deu um mergulho e não retornou mais à superfície.

