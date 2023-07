A- A+

INCÊNDIO NO RECIFE Bombeiros combatem incêndio em apartamento na Zona Norte do Recife Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o apartamento fica na Estrada do Encanamento no bairro de Monteiro em Recife

Imagens nas redes sociais mostram um incêndio em um prédio na Zona Norte do Recife.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o apartamento fica na Estrada do Encanamento, no bairro de Monteiro, no Recife, nas proximidades do Hospital de olhos Santa Luzia. O fogo atingiu uma residência do 26º andar.



Os bombeiros comunicaram a imprensa que chegaram ao local às 10h deste sábado (29) e estão atuando no combate às chamas para acessar o ambiente onde há uma vítima, no interior de um dos quartos.

De acordo com informações do subsíndico Luiz Leal, houve um curto em dos ar-condicionados do apartamento.

Cerca de sete pessoas se encontravam no local. Um casal, que estava no último quarto, teve a saída dificultada pelos focos de incêndio e foram encaminhados a um hospital.

Todos os moradores do prédio foram evacuados logo após o início do incêndio.

