A- A+

Inglaterra Bombeiros combatem incêndio no leste da Inglaterra Cerca de 120 bombeiros estão atualmente mobilizados, afirmou Lacey, acrescentando que a origem do incêndio é desconhecida

Os bombeiros lutam, nesta quinta-feira (30), "em condições difíceis" contra um incêndio em Suffolk, no leste da Inglaterra, que devastou cerca de 100 hectares e obrigou alguns moradores e turistas a deixar o local.

O fogo, que se propaga em uma zona costeira ao sul do município de Dunwich, começou na quarta-feira (29) e foi classificado como "incidente grave" pelas autoridades.

"O incêndio se estende por cerca de 100 hectares, razão pela qual 18 veículos de bombeiros e meios de reforço estão no local", indicou nesta quinta-feira o conselho local de Suffolk.

"É um dos incêndios mais complicados que já vimos na área e um dos mais importantes", declarou Jon Lacey, responsável pelo combate a incêndios do Serviço de Bombeiros e Resgate de Suffolk.

Cerca de 120 bombeiros estão atualmente mobilizados, afirmou Lacey, acrescentando que a origem do incêndio é desconhecida.

Lacey indicou que alguns moradores foram retirados e que outros partiram por iniciativa própria.

Pouco antes, os bombeiros haviam indicado que a central nuclear de Sizewell B, situada a menos de 15 quilômetros ao sul do incêndio, "não está ameaçada".

Na Escócia, os bombeiros continuam combatendo um incêndio que, no fim da semana passada, havia se estendido por ao menos 600 hectares no Parque Nacional de Cairngorms.

Entre 16 e 28 de julho, foram registrados um total de 208 incêndios na Inglaterra e no País de Gales.

Veja também