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RECIFE

Bombeiros concluem rescaldo de incêndio em prédio da UFPE; causas serão determinadas após perícia

Incêndio se propagou pelo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), onde funcionavam vários laboratórios ligados a fármacos, informática e computação

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Incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio da  Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na noite da quarta (7)Incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio da  Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na noite da quarta (7) - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) concluiu, por volta das 5h desta quinta-feira (8) o trabalho de rescaldo do incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio da  Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na noite da quarta-feira (7). Segundo a corporação, as causas das chamas "serão determinadas por meio de perícia técnica".

O incêndio se propagou pelo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine). Lá, funcionavam vários laboratórios ligados a fármacos, informática e computação.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, afirmou que a instituição perdeu "todos os equipamentos", com um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 100 milhões.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ainda de acordo com o reitor, o prejuízo também foi científico. “Havia muitas informações aqui, sobretudo de pesquisa, dados que estavam guardados, vinculados até as dissertações”, apontou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram empregadas oito viaturas, incluindo unidades de combate a incêndio, apoio e resgate, além da presença do oficial de operações.

"Após a extinção das chamas, as equipes realizaram o rescaldo e os procedimentos de segurança necessários até a conclusão dos trabalhos", finalizou a corporação, em nota divulgada nesta quinta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Origem do incêndio
Segundo o reitor, nesta quinta-feira, equipes ligadas à Superintendência de Infraestrutura, junto a equipes da Segurança do Trabalho, vão fazer uma investigação mais detalhada para descobrir a origem do incêndio que afetou a nossa universidade.

A reportagem também aguarda retorno da Polícia Federal a respeito da investigação das causas do incêndio.

Nota da UFPE
Em nota divulgada à imprensa, a Universidade Federal de Pernambuco lamentou profundamente o ocorrido, "especialmente em relação às pesquisas afetadas".

A instituição também afirmou que, posteriormente, vai avaliar a situação e os danos causados.

"A UFPE presta solidariedade a todos os pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam no local", afirmou a universidade na nota.

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