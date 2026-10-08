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RECIFE Bombeiros concluem rescaldo de incêndio em prédio da UFPE; causas serão determinadas após perícia Incêndio se propagou pelo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), onde funcionavam vários laboratórios ligados a fármacos, informática e computação

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) concluiu, por volta das 5h desta quinta-feira (8) o trabalho de rescaldo do incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na noite da quarta-feira (7). Segundo a corporação, as causas das chamas "serão determinadas por meio de perícia técnica".

O incêndio se propagou pelo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine). Lá, funcionavam vários laboratórios ligados a fármacos, informática e computação.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, afirmou que a instituição perdeu "todos os equipamentos", com um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 100 milhões.

Ainda de acordo com o reitor, o prejuízo também foi científico. “Havia muitas informações aqui, sobretudo de pesquisa, dados que estavam guardados, vinculados até as dissertações”, apontou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram empregadas oito viaturas, incluindo unidades de combate a incêndio, apoio e resgate, além da presença do oficial de operações.

"Após a extinção das chamas, as equipes realizaram o rescaldo e os procedimentos de segurança necessários até a conclusão dos trabalhos", finalizou a corporação, em nota divulgada nesta quinta.

Origem do incêndio

Segundo o reitor, nesta quinta-feira, equipes ligadas à Superintendência de Infraestrutura, junto a equipes da Segurança do Trabalho, vão fazer uma investigação mais detalhada para descobrir a origem do incêndio que afetou a nossa universidade.

A reportagem também aguarda retorno da Polícia Federal a respeito da investigação das causas do incêndio.

Nota da UFPE

Em nota divulgada à imprensa, a Universidade Federal de Pernambuco lamentou profundamente o ocorrido, "especialmente em relação às pesquisas afetadas".

A instituição também afirmou que, posteriormente, vai avaliar a situação e os danos causados.

"A UFPE presta solidariedade a todos os pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam no local", afirmou a universidade na nota.

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