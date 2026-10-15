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SINISTRO Bombeiros concluem resgate de vítimas de colisão entre caminhão-pipa e ônibus na PE-15, em Paulista De acordo com a corporação, 26 pessoas precisaram ser atendidas no local e quatro em maior estado de gravidade foram encaminhadas para unidades hospitalares

A colisão entre um caminhão-pipa e um ônibus nesta quinta-feira (15) deixou 26 vítimas, que precisaram receber atendimento médico no local. O sinistro aconteceu na PE-15, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e Samu Metropolitano.

Por meio de nota, os bombeiros afirmaram que "realizaram o resgate dos ocupantes do ônibus e prestaram atendimento pré-hospitalar às vítimas". Das 26 pessoas, quatro em estado de maior gravidade foram socorridas pelo Samu para unidades hospitalares. Como os locais não foram informados, não é possível atestar o estado de saúde de todos.

O que se sabe até agora é que o Samu prestou pré-atendimento hospitalar a seis vítimas: cinco homens, de 73 anos, 51 anos, 42 anos, 37 anos e 32 anos, e uma mulher, de 42 anos. O órgão confirmou ainda outras duas vítimas, um homem de 33 anos e uma mulher de 42 anos, socorridas pelos bombeiros.

"O CBMPE mobilizou nove viaturas para atender à ocorrência, incluindo equipes de resgate, atendimento pré-hospitalar, comando operacional e combate a incêndio. A equipe de combate a incêndio também realizou a limpeza da via em razão do derramamento de combustível", completou o Corpo de Bombeiros, por meio de nota.

Caminhão desceu desgovernado pela via

Um vídeo de câmeras de segurança que circula nas redes sociais mostra o momento da colisão. Nas imagens, é possível ver o caminhão-pipa descendo desgovernado e acessando a rodovia até colidir com o ônibus, que trafegava pela rodovia no sentido oposto. No caminho, o veículo quase atingiu carros e motos que passavam pelo local e foram pegos de surpresa.

No local, o que restou foi o estrago deixado pelo sinistro. O ônibus se encontra tombado na área, enquanto a parte traseira do caminhão pipa, onde fica o reservatório de água, se desprendeu da carroceria com o impacto.

Caminhão-pipa colidiu com ônibus na PE-15, em Paulista, nesta quinta (15). - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Caminhão-pipa colidiu com ônibus na PE-15, em Paulista, nesta quinta (15). - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Caminhão-pipa colidiu com ônibus na PE-15, em Paulista, nesta quinta (15). - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Caminhão-pipa colidiu com ônibus na PE-15, em Paulista, nesta quinta (15). - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Caminhão-pipa colidiu com ônibus na PE-15, em Paulista, nesta quinta (15). - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Caminhão-pipa colidiu com ônibus na PE-15, em Paulista, nesta quinta (15). - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Caminhão-pipa colidiu com ônibus na PE-15, em Paulista, nesta quinta (15). - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Caminhão-pipa colidiu com ônibus na PE-15, em Paulista, nesta quinta (15). - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A reportagem tenta contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e com as Polícias Civil e Militar. Não houve retorno, mas o canal segue aberto.



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