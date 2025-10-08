A- A+

área central Mulher morre no desabamento de parte de restaurante no qual atua chef Henrique Fogaça em SP Parte do restaurante Jamile, na Bela Vista, região central de São Paulo, desabou por volta das 12h desta quarta-feira (8)

O Corpo de Bombeiros de São Paulo, que atuou no resgate das seis vítimas do desabamento de parte do restaurante Jamile, na Bela Vista, região central da capital, nesta quarta-feira (8), confirmou a morte de uma mulher.



O incidente aconteceu por volta das 12h. Segundo relatos de funcionários ao Portal g1, a estrutura que desaborou era do mezanino. A informação inicial dos Bombeiros era de que o motivo teria sido uma explosão de gás, mas essa hipótese foi descartada em novo comunicado.

Cinco pessoas que ficaram soterradas foram retiradas feridas e encaminhadas para atendimento médico, e uma permanecia soterrada, justamente a vítima que foi a óbito.

Dez viaturas dos Bombeiros, Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Polícia Militar (PM) e Defesa Civil estavam no local, informou o g1.

Quatro das vítimas foram levadas em ambulâncias do Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro, a UPA Vila Mariana, Pronto-Socorro Convênio Salvalus e Pronto-Socorro São Paulo, segundo a polícia. Outra vítima estava sendo atendida diretamente pelo Samu, publicou o Portal.

O Jamile está localizado no Bixiga, bairro boêmio repleto de restaurantes e cantinas italianas. Henrique Fogaça não possui participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante, segundo sua assessoria.

A atuação do chef, segundo nota publicada em seu perfil oficial no Instagram, restringe-se à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento.

