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Chuvas em Pernambuco Bombeiros confirmam mais uma morte em São Lourenço da Mata e número de vítimas sobe para seis Corpo de um homem de 34 anos, que estava desaparecido desde a noite anterior, foi encontrado no Córrego do Azedinho, no bairro Capibaribe

O número de vítimas fatais em decorrência das fortes chuvas que atingiram Pernambuco nesta sexta (1º) chegou a seis. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que, no início da tarde deste sábado (2), atendeu a uma ocorrência de remoção de corpo na Rua Imaculada Conceição, bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, no local conhecido como Córrego do Azedinho.

"Duas equipes de salvamento foram empenhadas. No local, foi realizada a remoção do corpo de um homem, de 34 anos, que estava desaparecido desde a noite anterior. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi deixado aos cuidados da autoridade competente para as providências cabíveis", concluiu o informe do Corpo dos Bombeiros.

Vítimas

Com a confirmação da morte em São Lourenço da Mata, sobe para seis o número de mortes confirmadas em Pernambuco. Em Olinda, uma jovem de 20 anos e seu filho de 6 meses morreram vítimas de um deslizamento de terra no bairro do Passarinho. Em Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, uma barreira caiu sobre a casa de uma família, matando a mãe e o filho de 6 anos. A irmã do menino, de 1 ano e 6 meses, morreu no hospital.

As chuvas deixaram 1.906 desabrigadas no estado, de acordo com o balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil do estado neste sábado (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, 525 pessoas foram resgatadas em ocorrências causadas pelo temporal. O balanço do governo estadual contabiliza 1.094 pessoas desalojadas. No total, 2.190 vítimas tiveram que deixar suas casas após enchentes e desmoronamentos.



Balanço de desabrigados

Recife - 671 desabrigados;

Goiana - 146 desabrigados e 994 desalojados;

Olinda - 170 desabrigados;

Timbaúba - 42 desabrigados e 52 desalojados

Igarassu - 27 desabrigados e 21 desalojados;

Camaragibe - 4 desabrigados e 11 desalojados

Limoeiro - 4 desabrigados e 5 desalojados.



Socorridos

No totalo, 18 pessoas foram socorridas e levadas a hospitais durante as enchentes no Grande Recife. 11 foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte; cinco foram levadas para as UPAs do Ibura, na Zona Sul da capital, e de Paulista, na Região Metropolitana; duas foram para a UPA de Olinda (uma recebeu alta e outra foi encaminhada para hospital de referência não informado).



Das 11 vítimas atendidas na UPA de Nova Descoberta, cinco foram transferidas para o Hospital da Restauração, na área central da capital pernambucana, e uma para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste. Um paciente segue internado no local, com quadro de saúde estável.

O Hospital da Restauração confirmou que recebeu as cinco vítimas, sendo quatro crianças e uma idosa. Entre elas, está a menina Maria Helena Barbosa, 1 ano e 6 meses, que morreu após o deslizamento em Dois Unidos.

Já o Hospital Getúlio Vargas disse que um homem de 63 anos deu entrada no local, passou por cirurgia e se encontra estável.

Doações

Para colaborar com as famílias afetadas, é possível fazer doações de colchões, cobertores, alimentos não perecíveis, agasalhos, roupas e água potável, nos seguintes pontos de entrega:

ONG Cores do Amanhã

Ponto de entrega: Avenida Garota de Ipanema, 03, Sancho - Recife

Contato: (81) 98876-3593



Mãos Solidárias Pernambuco

Pontos de entrega:

Cozinha Mãe: Armazém do Campo, Rua do Imperador, 170, Santo Antônio - Recife

Cozinha Vila dos Milagres: Rua Cantor Jessé, Vila dos Milagres, Ibura - Recife

Espaço Superação: Rua Vereador Otacílio Azevedo, 2550, Nova Descoberta - Recife

Cozinha Luiz Lorenzon: Avenida Poeta Vinícius de Moraes, 2, Ouro Preto - Olinda

Cozinha Irmã Dorothy Stang: Rua Josué Pereira de Oliveira, 192, Santa Tereza - Camaragibe

Cozinha Vila dos Palmares: Avenida Newton Carneiro Filho, 59, Muribeca - Jaboatão dos Guararapes

Contato: (81) 99855-3121

Instituto Giba Sobral

Pontos de entrega:

Todas as igrejas e paróquias de Olinda

Colégio Pleno: Avenida Ministro Marcos Freire, 2855, e Avenida Dr. José Augusto Moreira, 1851, Casa Caiada - Olinda

Informações pelo Instagram

Santuário Mãe Rainha

Pontos de entrega:

Paróquia São Benedito: Avenida Presidente Kennedy, 200, São Benedito - Olinda

Convento São Francisco: Rua de São Francisco, 280, Carmo - Olinda

Santuário Mãe Rainha: Rua José Dias Raposo, 914, Ouro Preto - Olinda

Contatos: (81) 3429-0517, (71) 99646-5791 ou (81) 99541-0501

Colégio DOM

Pontos de entrega:

Unidade Olinda: Avenida Ministro Marcos Freire, 2855, Casa Caiada - Olinda

Unidade Tamarineira: Rua José Carvalheira, 391, Tamarineira - Recife

Contato: (81) 99265-9558

SOS Chuvas Pernambuco - UFPE

Ponto de entrega na Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Avenida Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - Recife

Funcionamento: sábado (2), das 10h às 18h, e domingo (3), das 9h às 18h



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