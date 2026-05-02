Bombeiros confirmam mais uma morte em São Lourenço da Mata e número de vítimas sobe para seis
Corpo de um homem de 34 anos, que estava desaparecido desde a noite anterior, foi encontrado no Córrego do Azedinho, no bairro Capibaribe
O número de vítimas fatais em decorrência das fortes chuvas que atingiram Pernambuco nesta sexta (1º) chegou a seis. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que, no início da tarde deste sábado (2), atendeu a uma ocorrência de remoção de corpo na Rua Imaculada Conceição, bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, no local conhecido como Córrego do Azedinho.
"Duas equipes de salvamento foram empenhadas. No local, foi realizada a remoção do corpo de um homem, de 34 anos, que estava desaparecido desde a noite anterior. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi deixado aos cuidados da autoridade competente para as providências cabíveis", concluiu o informe do Corpo dos Bombeiros.
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Vítimas
Com a confirmação da morte em São Lourenço da Mata, sobe para seis o número de mortes confirmadas em Pernambuco. Em Olinda, uma jovem de 20 anos e seu filho de 6 meses morreram vítimas de um deslizamento de terra no bairro do Passarinho. Em Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, uma barreira caiu sobre a casa de uma família, matando a mãe e o filho de 6 anos. A irmã do menino, de 1 ano e 6 meses, morreu no hospital.
As chuvas deixaram 1.906 desabrigadas no estado, de acordo com o balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil do estado neste sábado (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, 525 pessoas foram resgatadas em ocorrências causadas pelo temporal. O balanço do governo estadual contabiliza 1.094 pessoas desalojadas. No total, 2.190 vítimas tiveram que deixar suas casas após enchentes e desmoronamentos.
Balanço de desabrigados
Recife - 671 desabrigados;
Goiana - 146 desabrigados e 994 desalojados;
Olinda - 170 desabrigados;
Timbaúba - 42 desabrigados e 52 desalojados
Igarassu - 27 desabrigados e 21 desalojados;
Camaragibe - 4 desabrigados e 11 desalojados
Limoeiro - 4 desabrigados e 5 desalojados.
Socorridos
No totalo, 18 pessoas foram socorridas e levadas a hospitais durante as enchentes no Grande Recife. 11 foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte; cinco foram levadas para as UPAs do Ibura, na Zona Sul da capital, e de Paulista, na Região Metropolitana; duas foram para a UPA de Olinda (uma recebeu alta e outra foi encaminhada para hospital de referência não informado).
Das 11 vítimas atendidas na UPA de Nova Descoberta, cinco foram transferidas para o Hospital da Restauração, na área central da capital pernambucana, e uma para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste. Um paciente segue internado no local, com quadro de saúde estável.
O Hospital da Restauração confirmou que recebeu as cinco vítimas, sendo quatro crianças e uma idosa. Entre elas, está a menina Maria Helena Barbosa, 1 ano e 6 meses, que morreu após o deslizamento em Dois Unidos.
Já o Hospital Getúlio Vargas disse que um homem de 63 anos deu entrada no local, passou por cirurgia e se encontra estável.
Doações
Para colaborar com as famílias afetadas, é possível fazer doações de colchões, cobertores, alimentos não perecíveis, agasalhos, roupas e água potável, nos seguintes pontos de entrega:
ONG Cores do Amanhã
Ponto de entrega: Avenida Garota de Ipanema, 03, Sancho - Recife
Contato: (81) 98876-3593
Mãos Solidárias Pernambuco
Pontos de entrega:
Cozinha Mãe: Armazém do Campo, Rua do Imperador, 170, Santo Antônio - Recife
Cozinha Vila dos Milagres: Rua Cantor Jessé, Vila dos Milagres, Ibura - Recife
Espaço Superação: Rua Vereador Otacílio Azevedo, 2550, Nova Descoberta - Recife
Cozinha Luiz Lorenzon: Avenida Poeta Vinícius de Moraes, 2, Ouro Preto - Olinda
Cozinha Irmã Dorothy Stang: Rua Josué Pereira de Oliveira, 192, Santa Tereza - Camaragibe
Cozinha Vila dos Palmares: Avenida Newton Carneiro Filho, 59, Muribeca - Jaboatão dos Guararapes
Contato: (81) 99855-3121
Instituto Giba Sobral
Pontos de entrega:
Todas as igrejas e paróquias de Olinda
Colégio Pleno: Avenida Ministro Marcos Freire, 2855, e Avenida Dr. José Augusto Moreira, 1851, Casa Caiada - Olinda
Informações pelo Instagram
Santuário Mãe Rainha
Pontos de entrega:
Paróquia São Benedito: Avenida Presidente Kennedy, 200, São Benedito - Olinda
Convento São Francisco: Rua de São Francisco, 280, Carmo - Olinda
Santuário Mãe Rainha: Rua José Dias Raposo, 914, Ouro Preto - Olinda
Contatos: (81) 3429-0517, (71) 99646-5791 ou (81) 99541-0501
Colégio DOM
Pontos de entrega:
Unidade Olinda: Avenida Ministro Marcos Freire, 2855, Casa Caiada - Olinda
Unidade Tamarineira: Rua José Carvalheira, 391, Tamarineira - Recife
Contato: (81) 99265-9558
SOS Chuvas Pernambuco - UFPE
Ponto de entrega na Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Avenida Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - Recife
Funcionamento: sábado (2), das 10h às 18h, e domingo (3), das 9h às 18h