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Bombeiros confirmam quatro mortes por fortes chuvas; duas crianças estão entre as vítimas

Em Dois Unidos, no Recife, dois adultos e duas crianças vítimas de soterramento foram resgatadas, sendo duas com vida e duas em óbito

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Ao todo, a corporação atendeu 16 ocorrências de pessoas ilhadas, com seis ainda em andamentoAo todo, a corporação atendeu 16 ocorrências de pessoas ilhadas, com seis ainda em andamento - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O Corpo de Bombeiros confirmou quatro mortes por decorrência das fortes chuvas em Pernambuco, nesta sexta-feira (1º).

Segundo a corporação, no bairro de Dois Unidos, no Recife, dois adultos e duas crianças vítimas de soterramento foram resgatadas, sendo duas com vida e duas em óbito - mãe e filho.

Já no bairro de Passarinho, os Bombeiros atuam em uma ocorrência de deslizamento de barreira, com o resgate de uma mulher de 20 anos e um bebê, ambos em óbito.

Ao todo, a corporação atendeu 16 ocorrências de pessoas ilhadas, com seis ainda em andamento. Além disso, 340 pessoas foram resgatadas.

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O Prefeito do Recife, Victor Marques, comentou as mortes em Dois Unidos e prestou solidariedade.

"Me solidarizo com os familiares e reforço que vamos seguir com mais de 3.500 agentes mobilizados em toda cidade. O Recife está em alerta máximo e pedimos a todos que vivem em áreas de risco que busquem um lugar seguro, seja em um dos abrigos da Prefeitura ou na casa de parentes e amigos", ressaltou o prefeito.
 

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