Bombeiros confirmam quatro mortes por fortes chuvas; duas crianças estão entre as vítimas
Em Dois Unidos, no Recife, dois adultos e duas crianças vítimas de soterramento foram resgatadas, sendo duas com vida e duas em óbito
O Corpo de Bombeiros confirmou quatro mortes por decorrência das fortes chuvas em Pernambuco, nesta sexta-feira (1º).
Segundo a corporação, no bairro de Dois Unidos, no Recife, dois adultos e duas crianças vítimas de soterramento foram resgatadas, sendo duas com vida e duas em óbito - mãe e filho.
Já no bairro de Passarinho, os Bombeiros atuam em uma ocorrência de deslizamento de barreira, com o resgate de uma mulher de 20 anos e um bebê, ambos em óbito.
Ao todo, a corporação atendeu 16 ocorrências de pessoas ilhadas, com seis ainda em andamento. Além disso, 340 pessoas foram resgatadas.
Leia também
• Mãe e filho morrem após deslizamento de barreira em Dois Unidos; Victor Marques presta solidariedade
• Recife entra em alerta máximo de chuvas; bairros ultrapassam volumes de 150 mm
• Ramal Jaboatão do Metrô do Recife é fechado por alagamento de trilhos
O Prefeito do Recife, Victor Marques, comentou as mortes em Dois Unidos e prestou solidariedade.
"Me solidarizo com os familiares e reforço que vamos seguir com mais de 3.500 agentes mobilizados em toda cidade. O Recife está em alerta máximo e pedimos a todos que vivem em áreas de risco que busquem um lugar seguro, seja em um dos abrigos da Prefeitura ou na casa de parentes e amigos", ressaltou o prefeito.