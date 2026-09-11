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Bombeiros controlam chamas em ônibus em frente à Praça do Derby, no Centro do Recife

Segundo o motorista da linha Beberibe/Derby, Sérgio Pedrosa, o incêndio começou na parte inferior do veículo

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Incêndio começou no motor do veículo, segundo o motorista Incêndio começou no motor do veículo, segundo o motorista  - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Um ônibus da Transoportadora Globo pegou fogo na tarde desta sexta-feira (11), em frente à Praça do Derby, na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, no Centro do Recife. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE) foi acionado e está controlando as chamas do veículo. 

Segundo o motorista da linha Beberibe/Derby Sérgio Pedrosa, o incêndio começou na parte inferior do veículo. Ele seguia em direção ao bairro da Joana Bezerra, também no Centro do Recife. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Eu parei para a turma desembarcar quando escutei uma zoada e depois encheu de fumaça. Eu corri para pegar um extintor e uns colegas apareceram para apagar, mas não conseguimos porque o fogo se expandiu rápido demais", disse o motorista.

Pedrosa ainda informou que todos os passageiros conseguiram descer do transporte público com segurança antes do fogo se alastrar. Não há registro de feridos. 

"O susto foi grande", desabafou. 

Após a extinção do incêndio, a área foi isolada. Não há registro de feridos. 

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

Trânsito
Em nota, a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) informou que uma faixa da avenida está interditada para a atuação dos bombeiros. 

A Transportadora Globo disse que uma equipe da empresa foi enviada ao local para prestar o suporte necessário.  Uma perícia técnica será realizada para apurar as causas do incêndio.

A reportagem entrou em contato com o Grande Recife Consórcio de Transporte, mas até o momento da publicação, não recebeu retorno. O espaço segue aberto. 

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