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Notícias Bombeiros controlam chamas em ônibus em frente à Praça do Derby, no Centro do Recife Segundo o motorista da linha Beberibe/Derby, Sérgio Pedrosa, o incêndio começou na parte inferior do veículo

Um ônibus da Transoportadora Globo pegou fogo na tarde desta sexta-feira (11), em frente à Praça do Derby, na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, no Centro do Recife.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE) foi acionado e está controlando as chamas do veículo.

Segundo o motorista da linha Beberibe/Derby Sérgio Pedrosa, o incêndio começou na parte inferior do veículo. Ele seguia em direção ao bairro da Joana Bezerra, também no Centro do Recife.

"Eu parei para a turma desembarcar quando escutei uma zoada e depois encheu de fumaça. Eu corri para pegar um extintor e uns colegas apareceram para apagar, mas não conseguimos porque o fogo se expandiu rápido demais", disse o motorista.

Pedrosa ainda informou que todos os passageiros conseguiram descer do transporte público com segurança antes do fogo se alastrar. Não há registro de feridos.

"O susto foi grande", desabafou.

Após a extinção do incêndio, a área foi isolada. Não há registro de feridos.

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

Trânsito

Em nota, a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) informou que uma faixa da avenida está interditada para a atuação dos bombeiros.

A Transportadora Globo disse que uma equipe da empresa foi enviada ao local para prestar o suporte necessário. Uma perícia técnica será realizada para apurar as causas do incêndio.

A reportagem entrou em contato com o Grande Recife Consórcio de Transporte, mas até o momento da publicação, não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

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