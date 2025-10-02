Bombeiros de Pernambuco ganham novo centro de treinamento para salvamentos em altura
Localizado em Abreu e Lima, espaço foi projetado para simular cenários reais de resgate vertical
Os novos 323 soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) que iniciaram nesta semana o Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) poderão contar com um novo centro de treinamento para salvamentos em altura.
Localizado em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o equipamento será usado para as aulas práticas de salvamento em locais verticais.
Com 16 metros de altura, o equipamento foi construído para simular com realismo os diferentes cenários de salvamento vertical, desde ambientes urbanos até áreas de difícil acesso.
O espaço foi projetado com contêineres na vertical, permitindo o ganho em altura e avanço no conhecimento técnico.
- O espaço foi projetado com contêineres na vertical, permitindo o ganho em altura e avanço no conhecimento técnico | Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação
O local faz parte do pacote de investimentos já realizados pelo Governo de Pernambuco no Corpo de Bombeiros para a construção e reestruturação de unidades, além da modernização da frota e dos espaços de trabalho.
De acordo com a corporação, a ideia é que os bombeiros militares estejam preparados para atuar, com a máxima eficiência e técnica, em situações de emergência que envolvam operações verticais.
“Aqui nós temos torre treliçada, parapeitos, marquises, para que o militar, no dia a dia, consiga fazer o atendimento a uma ocorrência vertical de forma cada vez mais rápida e segura”, informou o instrutor do CT, subtenente Magliano.
O equipamento servirá tanto para o treinamento dos novos bombeiros quanto para a atualização do conhecimento dos militares que já estão na corporação.