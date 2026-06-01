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RECIFE Bombeiros e Samu são acionados para ocorrência de incidente com tubarão na praia de Boa Viagem Caso acontece um dia após um menino de 11 anos ser vítima de incidente com tubarão na praia de Piedade

Uma pessoa foi mordida por um tubarão na praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na tarde desta segunda-feira (1º).

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviaram equipes ao local da ocorrência, em frente à Padaria Boa Viagem.

O caso acontece um dia após um menino de 11 anos ser vítima de incidente com tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

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