DESABAMENTO EM PAULISTA Bombeiros encerram operação em prédio no Janga após resgate de quatro animais com vida Dois cães e dois gatos foram resgatados; ao fim da operação, foram contabilizadas 14 mortes, entre as 21 vítimas

Após 35 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas nos escombros do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, no Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife. No final da tarde deste sábado (8), foram encontrados quatro animais com vida, dois cachorros e dois gatos. O trabalho do Corpo de Bombeiros inciou por volta das 7h da sexta-feira (7).

Os animais estavam em um quarto do prédio que desabou parcialmente, no último andar.

Ao final das buscas, das 21 vítimas do desabamento, quatro foram localizadas com vida fora do edifício e quatro foram resgatadas com vida. Dos resgatados com vida, um homem de 18 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Com as seis mortes confirmadas deste sábado, o total de mortos chegou a 14.

BALANÇO FINAL DA OPERAÇÃO

OCORRÊNCIA FINALIZADA ÀS 18H.

APÓS 35H DE BUSCAS ININTERRUPTAS:

Totalizando 21 vítimas

Vítimas com vida: 03

- Sexo feminino – 65 anos - Socorrida pelo CBMPE para o Hospital Miguel Arraes;

- Sexo feminino – 15 anos - Socorrida pelo Samu para o HR;

- Sexo Feminino – 15 anos – Socorrida para o HMA;

Vítimas em Óbitos: 14

- Sexo masculino – 45 anos

- Sexo Masculino – 12 anos

- Sexo Feminino – 43 anos

- Sexo Masculino – 18 anos - Vítima retirada com vida pelos bombeiros e óbito constatado no HMA

- Sexo Masculino – 21 anos

- Sexo Masculino – 16 anos

- Sexo Masculino - 8 anos

- Sexo Feminino - 5 anos

- Mulher Trans - 19 anos

- Sexo Masculino - 40 anos

- Sexo Feminino - 37 anos

- Sexo Feminino - 40 anos

-Sexo Feminino - 6 anos

- Sexo Masculino - 9 anos

Obs: Dos óbitos, 13 vítimas foram encontradas sem vida e 01 foi resgatada com vida pelos bombeiros e teve óbito constatado no HMA.

ATENÇÃO – O Hospital Miguel Arraes (HMA/FGH) informa que recebeu um paciente proveniente do desabamento de um prédio no bairro do Janga, em Paulista. Um homem, aparentando 18 anos, chegou à unidade em parada cardiorrespiratória, tendo sido reanimado, sem sucesso.

Localizados com vida fora da Edificação: 04

- Sexo masculino – 22 anos

- Sexo masculino – 17 anos

- Sexo masculino – 16 anos

- Sexo masculino – 21 anos

Animais resgatados

2 Cães

2 Gatos

