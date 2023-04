A- A+

DESABAMENTO EM OLINDA Bombeiros encontram corpo de idosa de 60 anos nos escombros do Edifício Leme, em Olinda Depois de mais de 24 horas de buscas, o Corpo de Bombeiros resgatou 11 vítimas dos escombros, sendo cinco delas com vida

Os bombeiros encontraram o corpo de uma mulher de 60 anos nos escombros do Edifício Leme, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Maria do Socorro Oliveira da Silva é a sexta e última vítima do desabamento que ocorreu na noite da última quinta-feira (27). O corpo da idosa foi encontrado na madrugada deste sábado (29).

Depois de mais de 24 horas de buscas, o Corpo de Bombeiros resgatou 11 vítimas dos escombros, sendo cinco delas com vida (três mulheres e dois homens). Das seis mortes, dois eram homens e quatro eram mulheres. Nas buscas, três cães foram resgatados com vida.





Mais cedo, durante a noite da sexta-feira (28), os bombeiros localizaram os corpos de Juliana Alves, de 32 anos, e da sua filha, Flávia Rayanne, de 16. A outras vítimas eram Maria José Barbosa da Silva, de 52 anos, encontrada morta na tarde da sexta; Rodolfo Henrique Pereira da Silva, de 31 anos; e Heverton Benedito dos Santos, de 13 anos - ambos encontrados sem vida na noite de quinta (27) e madrugada da sexta (28).

