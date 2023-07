A- A+

DESABAMENTO EM PAULISTA Bombeiros encontram mais dois corpos nos escombros do prédio que desabou no Janga Segundo os Bombeiros, as vítimas são um homem e uma mulher. Com isso, subiu para 11 o número de mortos no desabamento

Mais duas vítimas foram resgatadas sem vida pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado nos escombros do prédio que desabou em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Segundo os Bombeiros, as vítimas são um homem e uma mulher, que eram um casal, de 40 e 37 anos, respectivamente. Com isso, subiu para 11 o número de mortos no desabamento.



Mais três pessoas seguem sob os escombros, uma mãe, Marcela, 40 anos, com seus dois filhos, de 10 e seis anos. Outras cinco pessoas foram retiradas com vida ainda na sexta-feira (7) e encaminhadas para unidades hospitalares, mas uma delas, um rapaz de 18 anos, veio à óbito enquanto recebia os cuidados médicos.



Os bombeiros explicaram ainda que buscam também nos escombros três animais,sendo dois cachorros e um gato.

As equipes de resgate seguem atuando no local.



INFORMAÇÕES ATUALIZADAS ÀS 10h00

Total de Vítimas: 21

Desaparecidos: 03

- Sexo Feminino: 01

- Crianças: 02

Vítimas com vida: 03

- Sexo feminino – 65 anos - Socorrida pelo CBMPE para o Hospital Miguel Arraes;

- Sexo feminino – 15 anos - Socorrida pelo Samu para o HR;

- Sexo Feminino – 15 anos – Socorrida para o HMA;

Vítimas em Óbitos: 11

- Sexo masculino – 45 anos

- Sexo Masculino – 12 anos

- Sexo Feminino – 43 anos

- Sexo Masculino – 18 anos - Vítima retirada com vida pelos bombeiros e óbito constatado no HMA

- Sexo Masculino – 21 anos

- Sexo Masculino – 16 anos

- Sexo Masculino - 8 anos

- Sexo Feminino - 5 anos

- Mulher Trans - 19 anos

- Sexo Masculino - 40 anos

- Sexo Feminino - 37 anos

Obs: Dos óbitos, 10 vítimas foram encontradas sem vida e 01 foi resgatada com vida pelos bombeiros e teve óbito constatado no HMA.

ATENÇÃO – O Hospital Miguel Arraes (HMA/FGH) informa que recebeu um paciente proveniente do desabamento de um prédio no bairro do Janga, em Paulista. Um homem, aparentando 18 anos, chegou à unidade em parada cardiorrespiratória, tendo sido reanimado, sem sucesso.

Localizados com vida fora da Edificação: 04

- Sexo masculino – 22 anos

- Sexo masculino – 17 anos

- Sexo masculino – 16 anos

- Sexo masculino – 21 anos

