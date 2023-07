Bombeiros encontram os últimos três corpos nos escombros de prédio no Janga, totalizando 14 mortes

A- A+

O Corpo de Bombeiros encontrou, no início da tarde deste sábado (8), os últimos três corpos dos desaparecidos nos escombros do prédio que desabou no Conjunto Beira-Mar, no Janga, em Paulista. Os corpos são de uma mãe, Marcela, de 40 anos, e os dois filhos, Maria Flor, de seis anos e Wallace, de 10 anos. De acordo com os Bombeiros, os três foram encontrados abraçados em uma cama de casal.

Ao todo, foram 21 vítimas, sendo três resgatadas com vida dos escombros, quatro localizados com vida fora da edificação e 14 mortes

As equipes do Corpo de Bombeiros seguem no local, agora buscando três animais que estavam no último andar do prédio.

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS ÀS 15h

APÓS CERCA DE 31h DE BUSCAS ININTERRUPTAS:

Total de Vítimas: 21

Vítimas com vida: 03

- Sexo feminino – 65 anos - Socorrida pelo CBMPE para o Hospital Miguel Arraes;

- Sexo feminino – 15 anos - Socorrida pelo Samu para o HR;

- Sexo Feminino – 15 anos – Socorrida para o HMA;

Vítimas em Óbitos: 14

- Sexo masculino – 45 anos

- Sexo Masculino – 12 anos

- Sexo Feminino – 43 anos

- Sexo Masculino – 18 anos - Vítima retirada com vida pelos bombeiros e óbito constatado no HMA

- Sexo Masculino – 21 anos

- Sexo Masculino – 16 anos

- Sexo Masculino - 8 anos

- Sexo Feminino - 5 anos

- Mulher Trans - 19 anos

- Sexo Masculino - 40 anos

- Sexo Feminino - 37 anos

- Sexo Feminino - 40 anos

-Sexo Feminino - 6 anos

- Sexo Masculino - 9 anos

Obs: Dos óbitos, 13 vítimas foram encontradas sem vida e 01 foi resgatada com vida pelos bombeiros e teve óbito constatado no HMA.

ATENÇÃO – O Hospital Miguel Arraes (HMA/FGH) informa que recebeu um paciente proveniente do desabamento de um prédio no bairro do Janga, em Paulista. Um homem, aparentando 18 anos, chegou à unidade em parada cardiorrespiratória, tendo sido reanimado, sem sucesso.

Localizados com vida fora da Edificação: 04

- Sexo masculino – 22 anos

- Sexo masculino – 17 anos

- Sexo masculino – 16 anos

- Sexo masculino – 21 anos

Veja também

Artistas Fãs de todo o mundo assistem ao último show oficial de Elton John