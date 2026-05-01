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Olinda Bombeiros fazem buscas por casal de idosos após barreira desabar no bairro do Passarinho Defesa Civil de Olinda monitora a região

Um casal de idosos está desaparecido no bairro de Passarinho, em Olinda, após o deslizamento de uma barreira atingir imóveis na localidade. A Defesa Civil do município monitora a região.

Em entrevista à TV Globo, o comandante do Corpo de Bombeiros Eduardo Araripe informou que a corporação realiza buscas no local.

"Nossa equipe está atuando nessa ocorrência. Houve uma primeira informação de que, além de uma criança que foi resgatada com vida, nós temos possivelmente um casal de idosos, que há a possibilidade de ser avós da criança, e nossas equipes estão no local fazendo buscas", relatou o comandante.

O porta-voz destacou, ainda, que a área está muito enxarcado e que houve um desprendimento considerável de terreno, o que tem dificultado a identificação e confirmação se essas pessoas estão ou não no local.

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