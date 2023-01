A- A+

Homem desaparece no mar da praia de Boa Viagem; Bombeiros fazem buscas

O Corpo de Bombeiros faz buscas no mar da praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, após o desaparecimento de um homem de aproximadamente 35 anos.

De acordo com a corporação, a vítima, que não teve o nome divulgado, sumiu no fim da tarde dessa quarta-feira (25) após entrar na água, nas imediações do posto 6, perto do Edifício Acaiaca.



Os Bombeiros apontam para a suspeita de afogamento.

As buscas foram iniciadas por volta das 17h45. Uma viatura do comando operacional, guarda-vidas e uma embarcação foram enviados ao local e ficaram até a noite, mas o homem não foi encontrado.



Na manhã desta quinta-feira (26), as buscas foram retomadas por volta das 7h20 e contaram com a atuação de dois guarda-vidas no Posto 6; dois militares que fazem a varredura com a utilização de embarcação; além de dois oficiais que estão no comando da operação e um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo, que realiza varredura pelas imediações.

