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RECIFE Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu após pular no Canal do Arruda, no Recife Homem teria sido levado pela correnteza, segundo bombeiros

O Corpo de Bombeiros atuam na manhã deste sábado (28) em uma operação de buscas por um homem que teria pulado no Canal do Arruda, Zona Norte do Recife. Segundo informações da corporação, o procurado teria 32 anos.

Os bombeiros receberam relatos que o homem teria sido levado pela correnteza, que era forte no momento em que ele pulou. A identidade dele não foi informada.

Por volta das 11h30, o Corpo de Bombeiros informou que equipes no local realizaram varreduras pela superfície do canal e usam drone para aumentar o alcance das buscas.

Até a publicação do texto, o homem ainda não havia sido localizado.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com as polícias Militar e Civil para apurar outros detalhes da ocorrência e aguarda retorno.

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