Bombeiros finalizam combate a incêndio no Porto de Santos

A Autoridade Portuária de Santos (APS) informou, em nota, que o incêndio que atingiu o porto foi encerrado na manhã desta quarta-feira (21).



Segundo o regulador, as instalações da área do Porto Organizado, onde ficam os terminais de contêineres, não foram atingidas. O fluxo de veículos nas vias portuárias não foi afetado, diz a nota.

O incêndio começou na segunda-feira (19), na Rua Aguiar de Andrade, bairro Paquetá, próximo à margem direita do Porto de Santos.



Entre as áreas atingidas pelo fogo está um galpão de empresa terceirizada utilizado pela Receita Federal.



O depósitos afetados não faziam parte do Porto Organizado. Por segurança, um trecho da rede de distribuição que atende a região do Porto de Santos também teve de ser desligado, segundo informou a CPFL Piratininga.

