Bombeiros intensificam buscas por mulher e cachorro desaparecidos após naufrágio em Suape

Retomadas no início da manhã desta segunda-feira (23), as buscas por uma mulher e cachorro desaparecidos após um naufrágio em Suape, no Cabo de Santo Agostinho, estão sendo reforçadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalho está sendo realizado com o auxílio da Marinha do Brasil, integrantes das forças de segurança da Secretaria de Defesa Social e outros órgãos parceiros.

O trabalho é realizado por meio de sobrevoos e monitoramento da área de busca.

“Seguimos mobilizados para localizar a vítima desaparecida. Nossas equipes estão realizando buscas contínuas por mar e ar, com o apoio de instituições parceiras, em uma atuação coordenada e comprometida com o salvamento de vidas”, afirmou o Major João Paulo, Chefe do Centro de Comunicação Social(CCS)

Atualmente a procura está concentrada na Praia da Gamboa, no município de Ipojuca. Os órgãos atuam em apoio à Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) e também contam com a ajuda da guarda municipal do município do Cabo.

