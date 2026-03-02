A- A+

Recife Bombeiros suspendem buscas por homem que caiu de caiaque no Rio Capibaribe As buscas serão retomadas no início da manhã de terça-feira (3)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) suspendeu as buscas pelo homem que caiu de um caiaque no Rio Capibaribe, na altura da Ponte da Torre, Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (2). As operações serão retomadas no início da manhã desta terça-feira (3).

Segundo as informações do CBMPE, a corporação foi acionada para uma ocorrência de possível afogamento na Avenida Beira-Rio. Foram enviadas quatro viaturas de mergulho, salvamento aquático, resgate e comando operacional com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

As buscas foram realizadas durante todo o dia, mas até o momento, o servidor da Secretaria Executiva de Segurança Cidadã do Jaboatão dos Guararapes, Edvane César do Carmo, de 49 anos, não foi encontrado. Devido à baixa visibilidade no local, as buscas foram encerradas nesta segunda-feira e serão retomadas na terça-feira.

A vítima estava aprendendo a nadar

Em uma conversa com a reportagem da Folha de Pernambuco, a esposa do servidor, Rebeka Rodrigues, de 37 anos, revelou que ele estava no Remo do Sport Club do Recife há cerca de dois meses e praticava outros esportes físicos, mas ainda estava aprendendo a nadar.

“Ele fazia academia, estava fazendo natação, mas não sabia nadar mesmo. Estava aprendendo. Era super saudável. Não acredito em algo que possa ter provocado um mal estar. A família já foi informada. Alguns parentes já estão aqui”, diz ela.

Ela informou que o marido tinha o costume de sair de casa às 5 horas da manhã e que soube do acontecido através de um amigo da família, que tinha ligado para Edvane, que não atendeu o celular.

“Quando foi agora de manhã, um amigo que vai trabalhar com ele ligou para ele, mas não conseguiu falar e achou estranho. Depois ele [o amigo] me ligou perguntando por Edvane. Eu disse que ele tinha saído cedo e que não sabia. Foi aí que uma pessoa entrou em contato com Bira [amigo de Edvane], que estava com o celular dele. O celular sempre ficava quando ele ia [praticar remo]”, comenta ainda.

Ainda de acordo com Rebeka, a pessoa ligou para avisar sobre o naufrágio da embarcação e que um colega teria tentado puxá-lo, quando o caiaque virou, mas não obteve êxito. Agora, os parentes seguem na expectativa de que os bombeiros encontrem o homem.

O que diz o Sport?

Em nota, o Sport Clube do Recife disse que lamenta profundamente o acidente ocorrido durante o treinamento de remo com Edvane.

"O Sport Club do Recife lamenta profundamente o acidente ocorrido durante o treinamento de remo que envolveu o aluno Edvane Cesar do Carmo, de 49 anos.

Desde o primeiro momento, a equipe do Clube atuou imediatamente nas buscas e no suporte necessário, acionando o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que assumiu a condução da operação e reforçou os trabalhos ainda nos instantes iniciais.

O Sport permanece acompanhando a situação, colaborando integralmente com as autoridades competentes e prestando todo o apoio necessário."

O que diz a Prefeitura de Jaboatão?

Por meio de nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes diz que acompanha os desdobramentos do acidente.

