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Grécia Bombeiros lutam para conter incêndio ao noroeste de Atenas "Estamos em ação pelo quinto dia consecutivo, o enfrentamento deste incêndio é muito difícil", declarou Yannis Artopios, porta-voz do corpo de bombeiros, ao canal Ertnews

Com a diminuição dos ventos, os bombeiros gregos esperam conseguir conter, nesta terça-feira (4), um incêndio florestal nas imediações de Atenas, que provoca danos consideráveis há cinco dias.

O diretor de comunicação do corpo de bombeiros, Vassilis Vathrakoyannis, disse à AFP que "a situação melhorou claramente em comparação com os últimos dias, mas ainda há muitos focos dispersos, o que significa que as equipes permanecem no local para evitar uma possível retomada".

Durante a manhã, outra fonte do corpo de bombeiros afirmou que "quase 30 aeronaves serão utilizadas" para combater os incêndios nas encostas das montanhas que dominam esta parte do Golfo de Corinto, 50 km ao noroeste de Atenas.

Mais de 500 bombeiros foram mobilizados em comunidades ao redor do Monte Citerão, a 60 quilômetros da capital, segundo o serviço de combate a incêndios.

A área metropolitana de Atenas e a vizinha ilha de Eubeia permanecem sob alerta de risco de incêndio quase máximo, segundo o Ministério da Proteção Civil.

"Este é o período em que normalmente vemos os maiores incêndios. Portanto, devemos ser muito cuidadosos até 20-25 de agosto", declarou à ERT o diretor de pesquisa do Observatório Nacional, Kostas Lagouvardos, acrescentando que as temperaturas deverão subir durante uma semana.

Os incêndios florestais mataram cinco bombeiros desde a semana passada. Dois morreram no domingo em uma seção de helicópteros Bell na periferia oeste de Atenas e outros três faleceram na semana passada em Creta e no Peloponeso.

Condições de resgate

Outros incêndios no país, incluindo um na ilha de Cefalônia, estão em grande medida controlados, informados pelo corpo de bombeiros grego.

“Eu diria que é, sem dúvida, uma das piores crises de incêndios que vi nos últimos, talvez, oito ou dez anos”, declarou à AFP Theodore Giannaros, meteorologista especializado em incêndios florestais no Observatório Nacional.

Os ventos no final de julho foram os mais fortes em 15 anos, afirmou o observatório. Mais de 13 mil hectares de floresta e terras agrícolas foram afetados pelo incêndio perto de Atenas, que começou na sexta-feira (31).

Amplas áreas afetadas pelo incêndio ainda apresentam focos ativos ou brasas que desativam a vigilância constante, já que uma rajada de vento pode desencadear novos focos, com destaque para Artopios.

A redução das rajadas de vento permitiu que os aviões de combate a incêndios entrassem em operação e ajudassem a recuperar o controle da situação.

Segundo o canal Ertnews, o cenário "melhorou" nas últimas horas e, desde a madrugada, foram retomados os lançamentos de água com meios aéreos, incluindo helicópteros, para aproveitar "condições de toxicidade mais desenvolvidas".

“A ausência de vento, a maior humidade proveniente do mar e a queda das temperaturas durante a noite tiveram papel determinante na melhoria da situação”, segundo a Ertnews.

O fogo também devastou vilarejos no Golfo de Corinto, incluindo Porto Germeno, onde bolsas de residências foram destruídas ou danificadas.

A polícia efetuou duas detenções por incêndio em Porto Germeno, que as autoridades acreditam ter começado com um cabo elétrico defeituoso.

Embora as condições climáticas desde a noite de segunda-feira tenham limitado o avanço do fogo e permitido às forças terrestres controlar uma grande quantidade de focos dispersos antes do início das operações aéreas nesta terça-feira, o risco de novos incêndios continuou "muito elevado", anunciou a Proteção Civil.

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