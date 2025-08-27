Corpo de Bombeiros dá orientações sobre cuidados de saúde para o show de Priscila Senna
De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 mil pessoas devem acompanhar a gravação do DVD da cantora
O Marco Zero, no Bairro do Recife, será palco da Gravação do DVD "TBT da Musa", que celebra os 15 anos de carreira da cantora Priscila Senna, a partir das 18h desta quarta-feira (27).
De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 mil pessoas devem acompanhar o show da cantora.
Apesar da empolgação natural do público para o show de Priscila, o Corpo de Bombeiro atenta que é necessário ter alguns cuidados para que a experiência do evento não seja "atrapalhada".
"A orientação que nós damos é que as pessoas se alimentem bem, com comidas leves, bebam água e evitem o consumo exagerado de bebida alcoólica, para que não se sintam mal durante o evento e não precisem ser socorridas", orientou o diretor integrado do Corpo de Bombeiros, Valfrido Curvêlo.
Em caso de mal-estar ou qualquer outro problema de saúde, o diretor explica que o Corpo de Bombeiros estará atuando no local para prestar o atendimento inicial.
"Se houver necessidade, estaremos prontos com nossas equipes. Faremos o primeiro atendimento e encaminharemos aos postos médicos que estão dando suporte ao evento", garantiu.
Ao todo, o evento contará com dois postos médicos, onde cada espaço contará com duas ambulâncias cada.
Além disso, o Corpo de Bombeiros atuará no evento com oito viaturas de resgate e de combate a incêndio, com 40 militares presentes, e 80 brigadistas.