Show de Priscila Senna

Corpo de Bombeiros dá orientações sobre cuidados de saúde para o show de Priscila Senna

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 mil pessoas devem acompanhar a gravação do DVD da cantora

Priscila Senna comemora 15 anos de carreira com gravação do DVD ''TBT da Musa''Priscila Senna comemora 15 anos de carreira com gravação do DVD ''TBT da Musa'' - Foto: Arquimedes Santos / Prefeitura de Olinda

O Marco Zero, no Bairro do Recife, será palco da Gravação do DVD "TBT da Musa", que celebra os 15 anos de carreira da cantora Priscila Senna, a partir das 18h desta quarta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 mil pessoas devem acompanhar o show da cantora.

Apesar da empolgação natural do público para o show de Priscila, o Corpo de Bombeiro atenta que é necessário ter alguns cuidados para que a experiência do evento não seja "atrapalhada".

"A orientação que nós damos é que as pessoas se alimentem bem, com comidas leves, bebam água e evitem o consumo exagerado de bebida alcoólica, para que não se sintam mal durante o evento e não precisem ser socorridas", orientou o diretor integrado do Corpo de Bombeiros, Valfrido Curvêlo.

Valfrido Curvêlo, diretor integrado do Corpo de BombeirosValfrido Curvêlo, diretor integrado do Corpo de Bombeiros. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Em caso de mal-estar ou qualquer outro problema de saúde, o diretor explica que o Corpo de Bombeiros estará atuando no local para prestar o atendimento inicial.

"Se houver necessidade, estaremos prontos com nossas equipes. Faremos o primeiro atendimento e encaminharemos aos postos médicos que estão dando suporte ao evento", garantiu.

Ao todo, o evento contará com dois postos médicos, onde cada espaço contará com duas ambulâncias cada.

Além disso, o Corpo de Bombeiros atuará no evento com oito viaturas de resgate e de combate a incêndio, com 40 militares presentes, e 80 brigadistas.

