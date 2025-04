A- A+

Rio de Janeiro Bombeiros procuram por três desaparecidos após naufrágio no Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros segue as buscas pelas vítimas de um naufrágio ocorrido na noite de segunda-feira (14) na Baía de Sepetiba, perto do Porto de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com a corporação, seis pessoas estavam a bordo no momento em que a embarcação virou no mar. Duas pessoas conseguiram nadar até o porto e pediram ajuda.

Até o momento, um corpo foi resgatado do mar e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação. Outras três pessoas permanecem desaparecidas.

A operação dos bombeiros conta com 20 militares dos quartéis de Busca e Salvamento de Guaratiba, Sepetiba e Itaguaí com guarda-vidas, operadores de embarcações e mergulhadores, com apoio de barcos infláveis, motos aquáticas, aeronaves e drone.

Segundo os bombeiros, os trabalhos prosseguem ininterruptamente para localizar os desaparecidos.

