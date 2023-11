A- A+

SAÚDE Bombeiros promovem 'Crossfire', aulão de crossfit em parceria com box; veja como se inscrever Desafio será realizado no Pátio do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco

Às 8h deste sábado (25), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), através da sua Diretoria de Assistência Social (DAS), promove, em parceria com o centro de treinamento de crossfit Fusion Box, a primeira edição do “Crossfire”, um evento gratuito e aberto ao público que contará com um aulão de crossfit, integrado a treinos que preparam os bombeiros militares para ocorrências do dia a dia.

O desafio será realizado no Pátio do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), na Avenida João de Barros, na área central do Recife.

As inscrições podem ser feitas através do perfil oficial da Diretoria de Assistência Social (DAS) da corporação, no Instagram, o @dascbmpe. Para os alunos da Fusion, além da inscrição, é necessário deixar o nome completo na recepção.

Até o momento, 130 inscrições já foram realizadas.







