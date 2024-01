Bombeiros resgatam crianças em Duque de Caxias, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas

A- A+

O Corpo de Bombeiros continua atuando em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (16). Os agentes estão fazendo resgate de crianças e adultos nas regiões alagadas do município, que foi um dos mais atingidos pelas chuvas. Dois dias após o temporal, ainda há vários bairros completamente alagados na região.

Os agentes utilizam botes e caçambas das viaturas para os salvamentos. Em balanço divulgado Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop), pelo menos 113 pessoas foram resgatadas desde a madrugada de domingo (14).

Doze mortos

O governador Cláudio Castro afirmou no início da tarde desta segunda-feira que subiu para 12 o número de vítimas das chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro entre a noite de sábado e madrugada deste domingo, dia 14. O corpo de Sérgio Carlos, de 57 anos, foi encontrado em São Mateus, bairro de São João de Meriti. Há ainda dois desaparecidos: um homem identificado como Jackson da Silva, do Complexo do Chapadão, e uma mulher desaparecida no Rio Botas.

A família do frentista José Pedro Silva de Oliveira, de 63 anos, registrou, nesta segunda-feira, o desaparecimento dele na 40ª DP (Honório Gurgel). Ele foi visto pela última vez no sábado, às 22h, quando saiu do trabalho em um posto de gasolina de Marechal Hermes. Segundo parentes, ele não retornou à residência e nem ao local de trabalho.

