RIO DE JANEIRO Bombeiros resgatam onça-parda em área urbana de Resende, no Sul Fluminense Felino foi sedado com segurança e levado para avaliação no Hospital Veterinário do município

O sábado (27) começou com uma ocorrência fora do comum para os moradores do bairro Fazenda da Barra 2, em Resende, no Sul Fluminense. Uma onça-parda apareceu em área urbana e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

A captura do animal foi feita por militares do 23º Grupamento de Bombeiro Militar, com apoio de veterinários da Prefeitura de Resende. Segundo a corporação, a operação exigiu técnicas específicas de contenção para garantir a segurança da população e do próprio felino.

Após ser resgatada, a onça foi encaminhada ao Hospital Veterinário de Resende, onde passou por uma avaliação preliminar de saúde. De acordo com a corporação, o encaminhamento do animal às autoridades ambientais competentes será definido após a conclusão dos exames veterinários.

Segundo maior felino do continente americano, a espécie tem baixa população naturalmente e está ameaçada pelo avanço da ação humana em seu habitat natural. Também conhecida como Suçuarana e Leão-baio, a onça-parda alimenta-se de animais silvestres de portes variados e exerce papel vital na manutenção da integridade de ecossistemas. A espécie tem a capacidade de adaptação a vários tipos de ambientes, de desertos quentes aos altiplanos andinos, com maior atividade ao entardecer e à noite. O felino não tem o costume de atacar seres humanos.

