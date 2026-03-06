A- A+

BRASIL Bombeiros resgatam última vítima de escombros de lar de idosos em MG Ao todo, morreram 12 pessoas

Depois de quase 30 horas de trabalho, os bombeiros de Minas Gerais retiraram, na manhã desta sexta-feira (6), o corpo da última vítima que estava sob os escombros do prédio que desabou em Belo Horizonte, onde funcionava um lar de idosos.

Ao todo, morreram 12 pessoas. No momento do desabamento, que ocorreu na madrugada de quinta-feira (5) no bairro Jardim Vitória, 29 pessoas estavam dentro do edifício. Eram idosos, cuidadores e até uma criança de 2 anos, que foi salva.

Os bombeiros informaram que nove pessoas conseguiram sair sozinhas dos escombros logo após o edifício ruir. Elas receberam ajuda dos vizinhos. A equipe de resgate, que chegou minutos após o desabamento, salvou outras pessoas.





Durante os trabalhos desta madrugada, foram encontrados quatro corpos, sendo o último deles agora pela manhã.

Ainda não é conhecida a causa do desabamento do prédio de quatro andares. Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, o lar de idosos tinha alvará de funcionamento.

