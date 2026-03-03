A- A+

RECIFE Bombeiros retomam buscas por homem que caiu de caiaque no Rio Capibaribe As buscas foram suspensas na noite dessa segunda por conta da baixa visibilidade no local

O Corpo de Bombeiros retomou, por volta das 7h desta terça-feira (3), as buscas por Edvane César do Carmo, de 49 anos. Ele desapareceu no Rio Capibaribe, na segunda (2), após cair de um caiaque, entre as pontes da Torre e Capunga, na Zona Norte do Recife.

As buscas foram suspensas na noite dessa segunda por conta da baixa visibilidade no local. Os bombeiros realizaram a operação durante todo o dia, com viaturas de mergulho, salvamento aquático, resgate e comando operacional com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA). O homem, no entanto, ainda não foi localizado.

Em uma conversa com a reportagem da Folha de Pernambuco, a esposa do servidor, Rebeka Rodrigues, de 37 anos, revelou que ele estava no Remo do Sport Club do Recife há cerca de dois meses e praticava outros esportes físicos, mas ainda estava aprendendo a nadar.

“Ele fazia academia, estava fazendo natação, mas não sabia nadar mesmo. Estava aprendendo. Era super saudável. Não acredito em algo que possa ter provocado um mal estar. A família já foi informada. Alguns parentes já estão aqui”, diz ela.

Ela informou que o marido tinha o costume de sair de casa às 5 horas da manhã e que soube do acontecido através de um amigo da família, que tinha ligado para Edvane, que não atendeu o celular.





“Quando foi agora de manhã, um amigo que vai trabalhar com ele ligou para ele, mas não conseguiu falar e achou estranho. Depois ele [o amigo] me ligou perguntando por Edvane. Eu disse que ele tinha saído cedo e que não sabia. Foi aí que uma pessoa entrou em contato com Bira [amigo de Edvane], que estava com o celular dele. O celular sempre ficava quando ele ia [praticar remo]”, comenta ainda.

Ainda de acordo com Rebeka, a pessoa ligou para avisar sobre o naufrágio da embarcação e que um colega teria tentado puxá-lo, quando o caiaque virou, mas não obteve êxito. Agora, os parentes seguem na expectativa de que os bombeiros encontrem o homem.

O que diz o Sport?

Em nota, o Sport Clube do Recife disse que lamenta profundamente o acidente ocorrido durante o treinamento de remo com Edvane.

"O Sport Club do Recife lamenta profundamente o acidente ocorrido durante o treinamento de remo que envolveu o aluno Edvane Cesar do Carmo, de 49 anos.

Desde o primeiro momento, a equipe do Clube atuou imediatamente nas buscas e no suporte necessário, acionando o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que assumiu a condução da operação e reforçou os trabalhos ainda nos instantes iniciais.

O Sport permanece acompanhando a situação, colaborando integralmente com as autoridades competentes e prestando todo o apoio necessário."

O que diz a Prefeitura de Jaboatão?

Por meio de nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes diz que acompanha os desdobramentos do acidente.

