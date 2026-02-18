Qua, 18 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Bombeiros salvam 348 vítimas durante carnaval no litoral paulista

Maior número de casos ocorreu na baixada santista

Reportar Erro
Bombeiros salvam 348 vítimas durante carnaval no litoral paulistaBombeiros salvam 348 vítimas durante carnaval no litoral paulista - Foto: Helder Lima/Prefeitura do Guarujá

O Corpo de Bombeiros resgatou 348 vítimas de afogamento em diversos pontos do litoral paulista durante carnaval, entre sábado (14) e terça-feira (17). O maior número de casos ocorreu na Baixada Santista, com 190 resgates nas praias de Guarujá, Santos, Praia Grande, Mongaguá e Bertioga. No litoral Sul, entre as cidades de Itanhaém e Ilha Comprida, foram 28 vítimas salvas. No litoral Norte, entre São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, foram resgatadas 130 pessoas.

Um dos casos de destaque foi o salvamento de duas adolescentes de 12 e 15 anos, que foram retiradas do mar em segurança. Uma delas havia pulado na água de uma pedra. Outro caso foi o salvamento de um banhista que ficou à deriva em Ubatuba e precisou ser resgatado com o helicóptero Águia 11, da Polícia Militar. Em Ubatuba, cinco pessoas de aproximadamente 25 anos, entraram no mar em área sinalizada com alerta de perigo e foram arrastadas pela correnteza. Todas foram retiradas da água em segurança.

 

Leia também

• Carnaval: MTur estima movimentação de R$ 18,6 bi no País; Recife e Olinda somam impacto econômico de R$ 3,2 bi

• Carnaval sem Mega-Sena? Saiba quando será próximo concurso, que sorteará R$ 72 milhões

• Jurada que "esqueceu" de dar notas para 3 escolas não volta para a apuração do carnaval 2026

Segundo o governo estadual, além dos resgates, as equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) intensificaram o trabalho de prevenção, totalizando 52,1 mil intervenções no carnaval. As ações incluíram orientações diretas aos banhistas, sinalização de áreas de risco e intervenções antecipadas para evitar afogamentos.

De acordo com o GBMar, a maioria das ocorrências está relacionada ao desrespeito à sinalização e à entrada em áreas de risco, especialmente em dias de grande movimentação nas praias. “Orientamos os banhistas a respeitarem as recomendações dos guarda-vidas, a evitarem locais não sinalizados e a redobrarem a atenção às condições do mar.”

Reportar Erro

Veja também

Newsletter