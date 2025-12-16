Bombeiros salvam bebê de engasgo em Gravatá, Agreste de Pernambuco
Agentes aplicaram a manobra de Heimlich, que consiste em virar a criança, apoiá-la sobre um braço e, com o outro, aplicar pancadas leves no meio das costas
Um bebê foi salvo de um engasgo por oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) em Gravatá, Agreste do estado.
O caso aconteceu na última sexta-feira (12), mas só foi divulgado pela corporação nessa segunda-feira (15), por meio das redes sociais. Veja o vídeo abaixo.
Leia também
• Prefeitura de São José do Egito cancela show de Zezé Di Camargo após polêmicas
• Solenidade: Adepe celebra 60 anos de atuação e lança Invest Pernambuco
• Caso Renata Alves: adiado júri popular de acusado de matar ex-companheira
No vídeo publicado, é possível ver os agentes recebendo o chamado de socorro dos pais da criança, que estava engasgando. Prontamente, os bombeiros aplicaram a manobra de Heimlich, que consiste em virar a criança, apoiá-la sobre um braço e, com o outro, aplicar pancadas leves no meio das costas.
"A atuação dos militares de serviço foi marcada pela rapidez, preparo técnico e eficiência, fatores decisivos para o desfecho positivo da ocorrência, com a vida da criança salva", disse o Corpo de Bombeiros.
Depois do salvamento e do momento de aflição, os bombeiros acolherem e acalmaram os pais.
"Ocorrências como essa reforçam a importância do atendimento pré-hospitalar ágil, qualificado e humanizado, missão cumprida diariamente pelo Corpo de Bombeiros", finalizou a corporação.