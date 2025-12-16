A- A+

SALVAMENTO Bombeiros salvam bebê de engasgo em Gravatá, Agreste de Pernambuco Agentes aplicaram a manobra de Heimlich, que consiste em virar a criança, apoiá-la sobre um braço e, com o outro, aplicar pancadas leves no meio das costas

Um bebê foi salvo de um engasgo por oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) em Gravatá, Agreste do estado.

O caso aconteceu na última sexta-feira (12), mas só foi divulgado pela corporação nessa segunda-feira (15), por meio das redes sociais. Veja o vídeo abaixo.

No vídeo publicado, é possível ver os agentes recebendo o chamado de socorro dos pais da criança, que estava engasgando. Prontamente, os bombeiros aplicaram a manobra de Heimlich, que consiste em virar a criança, apoiá-la sobre um braço e, com o outro, aplicar pancadas leves no meio das costas.

"A atuação dos militares de serviço foi marcada pela rapidez, preparo técnico e eficiência, fatores decisivos para o desfecho positivo da ocorrência, com a vida da criança salva", disse o Corpo de Bombeiros.

Depois do salvamento e do momento de aflição, os bombeiros acolherem e acalmaram os pais.

"Ocorrências como essa reforçam a importância do atendimento pré-hospitalar ágil, qualificado e humanizado, missão cumprida diariamente pelo Corpo de Bombeiros", finalizou a corporação.

