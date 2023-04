A- A+

Rio de Janeiro Bombeiros salvam casal à deriva em bolha inflável em Copacabana: "não tinha a mínima noção" O equipamento tem uma corda, que é puxada por uma pessoa, mas o controlador, que também foi retirado do mar, começou a se afogar

Bombeiros resgataram duas pessoas que estavam flutuando em uma bolha inflável no mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na última quarta-feira (20). O episódio aconteceu na altura do Posto 3.

Um terceiro homem, responsável pelo equipamento, estava se afogando e também foi retirado da água por dois salva-vidas.

O "brinquedo" tem uma corda, que é puxada por uma pessoa, mas o homem que controlava a bolha não sabia nadar e começou a se afogar. Segundo os agentes que realizaram o salvamento, eles caíram em uma corrente de retorno, conhecidas como "valas".

— Notamos que tinha algo errado quando percebemos que a bolha estava muito para dentro do mar e o responsável havia largado a corda. O pessoal da bolha foi retirado por um salva-vidas, e o puxador precisou ser retirado por dois, porque ele não tinha a mínima noção de mar nem natação, não conseguia nem boiar e dificultou muito o socorro — explica o cabo Rafael Louzada, um dos três salva-vidas que participaram do resgate.

Nos oito anos que atua no Posto 3 da Praia de Copacabana, ele não realizou nenhum salvamento de pessoas em bolha inflável.

— Esse tipo de serviço da bolha é bem recente. Nessa parte da praia acontece há pouco menos de um ano. Nós sempre orientamos para que o operador fique do lado de fora segurando pela corda. Até então não tivemos problemas. Nunca tinha havido história de socorro por conta desse brinquedo antes desse aqui — conta Louzada.

A Guarda Municipal informou que a atividade não é regulamentada e que intensificará a fiscalização na orla a partir desta sexta-feira.

Veja também

MORTE "Vovó do tráfico" é morta a tiros no Vasco da Gama, Zona Norte do Recife