O Corpo de Bombeiros foi acionado, na tarde desta segunda-feira (6), para um possível incidente com tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

As primeiras informações indicam que a vítima seria uma mulher. O incidente ocorreu nas proximidades do Golden Beach, perto da Igrejinha de Piedade, onde, no domingo (5), um adolescente de 14 anos foi mordido por um tubarão.

Um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo foi acionado para realizar o resgate.

O Samu informou que a vítima foi transferida para o Hsopital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

